В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Курской области продлили действие желтого уровня террористической опасности до 21 ноября. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Наша основная задача – не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Также сохраним все меры, применяемые в период действия желтого уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября", – написал он.

Также Старовойт отметил, что власти приняли решение усилить досмотр на железнодорожном и автомобильном вокзалах Курска, проведя дополнительные инструктажи для сотрудников полиции.

"В случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест. Прошу жителей сохранять спокойствие, но оставаться бдительными", – добавил губернатор.

Высокий (желтый) уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Гуево Суджанского района пострадали пять человек, в том числе трое детей. По его словам, Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село из артиллерии утром 2 ноября. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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