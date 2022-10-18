Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Белая Березка

Фото: телеграм-канал SHOT

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка под Брянском. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Есть попадание снаряда в жилой дом", – написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что, по предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее в Брянской области до 21 октября продлили желтый уровень террористической опасности. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли Ломаковку в Брянской области – губернатор

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