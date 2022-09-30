Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

В Брянской области до 21 октября продлили желтый уровень террористической опасности, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Уточняется, что такое решение принято в связи с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Отмечается, что гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб.

Власти рекомендуют носить с собой удостоверяющие личность документы и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Ранее в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности на территории региона до 21 сентября.

3 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. По его словам, в результате обстрела мирные граждане не пострадали.

При этом были повреждены линии электропередачи и дорожное полотно. Кроме того, осколки снаряда повредили окна в многоквартирном доме и административном здании.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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