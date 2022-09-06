Действие высокого уровня террористической опасности продлили в Брянской области

13:29
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности на территории региона на 15 суток, до 21 сентября. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
"С 14:00 часов 6 сентября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов на территории области.
3 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Кистер Погрского района. По его словам, в результате обстрела мирные граждане не пострадали.
При этом были повреждены линии электропередачи и дорожное полотно. Кроме того, осколки снаряда повредили окна в многоквартирном доме и административном здании.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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