Подстанция и зерноток повреждены в результате обстрела сел в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины совершили обстрел приграничных сел Курской области, в результате удара повреждены электрическая подстанция и зерноток, сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу Глушковский. Она расположена на стыке двух населенных пунктов – Теткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без жертв. В настоящее время специалисты ведут работу по восстановлению электроснабжения.

"В жилом секторе поселков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет", – добавил Старовойт.

Ранее глава Курской области сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Теткино. По его словам, в районе села разорвался 21 снаряд. В результате удара загорелся трансформатор зернотока, из-за чего поселок был обесточен.

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