Фото: телеграм-канал “Роман Старовойт’’

ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 19 часов ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилетов", – отметил он.

По словам губернатора, система оповещения сработала в нужное время и в результате происшествия никто не пострадал. Однако, как уточнил Старовойт, в нескольких домах были повреждены окна, крыши, заборы и различные постройки.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают специалисты, которые установят степень ущерба. При этом вся необходимая помощь владельцам поврежденных строений будет оказана оперативно.

Ранее украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области. По словам главы региона, снаряды упали в огороды жителей, однако никто не пострадал. При этом отмечалось, что огневая точка противника была подавлена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

