Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Свердликово подверглось очередной атаке со стороны Украины. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей", – говорится в его публикации.

Губернатор добавил, что огневая точка противника была подавлена. Старовойт выразил благодарность российским военнослужащим, которые защищают границы.

Ранее стало известно, что поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области, находящиеся в приграничной зоне, вновь подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.