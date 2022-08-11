Глава Курской области сообщил об обстреле двух приграничных поселков

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Поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области, находящиеся в приграничной зоне, вновь подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже", – написал он в своем телеграм-канале.

Поселок Теткино в Курской области также подвергся обстрелу со стороны ВСУ в субботу, 30 июля. В результате происшествия никто не пострадал. Данных о разрушениях не поступало.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.