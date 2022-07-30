ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Поселок Теткино в Курской области в субботу подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена", – написал он.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Данных о разрушения пока нет.

Ранее в субботу обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка в Брянской области. Повреждены оказались несколько домов и электрическая подстанция.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

