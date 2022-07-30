Ударом по СИЗО в Еленовке Киев и Вашингтон убирают свидетелей своих преступлений – Володин

Фото: телеграм-канал SHOT

За ударом по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, стоят Киев и Вашингтон, которые таким образом избавляются от свидетелей своих преступлений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты – азовцы стали бы давать показания", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, если бы боевики нацбатальона "Азов" признали свои зверства, то к ответственности пришлось бы привлечь и руководителей некоторых стран Североатлантического альянса.

Накануне утром Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. В результате погибли 53 человек, еще 75 получили ранения. В российском ведомстве случившееся назвали провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

