В Пентагоне считают, что Киев не хотел наносить удар по СИЗО в Еленовке

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Высокопоставленный представитель Пентагона выразил мнение, что если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то он сделал это непреднамеренно. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заверил, если удар был с украинской стороны, то Киев не хотел этого делать.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору, где находились пленные. В Минобороны рассказали, что в результате происшествия погибли 40 человек, а 75 получили ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

