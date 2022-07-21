Переодетые в российскую форму военные ВСУ грабили дома в Славянске – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. <...> военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям", – рассказал он.

По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.

Мизинцев добавил, что данный фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных средствах массовой информации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совместно с боевиками нацбатальонов целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, а на территории зернохранилища в Калиновке Бахмутовского района ДНР неонацисты разместили артиллерию и РСЗО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

