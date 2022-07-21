Мобилизованные на западе Украины люди отказываются ехать в Донбасс – МО РФ

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В Минобороны РФ заявили, что на фоне значительных потерь ВСУ мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс, сообщает RT.

В частности, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командование ВСУ разоружило бригаду, а зачинщиков арестовали.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

