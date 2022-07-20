Шойгу поручил группировке "Запад" оперативнее уничтожать украинские беспилотники

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Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Запад", которая участвует в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей ситуации и выполняемым боевым действиям, а также дал поручение ВС РФ оперативнее поражать над пограничными с Россией районами беспилотники противника.

"Генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению – с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы – обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Министр также поручил жестко пресекать удары боевиков по жилым районам освобожденных населенных пунктов на Украине и в ДНР и ЛНР.

Ранее Шойгу поручил группировке "Восток" высокоточными ракетами уничтожить средства ВСУ, которые обстреливают дома в Донбассе. По словам министра, приоритетной задачей является уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы и хранилищам с зерном.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

