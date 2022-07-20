Угрозы США лишь укрепляют решимость РФ идти намеченным курсом на Украине – Захарова

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Американские угрозы лишь делают крепче решимость РФ идти по намеченному пути на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она уточнила, что ключевая ошибка Соединенных Штатов в том, что они вводили и вводят новые ограничительные меры, и это осуществляется властями без вхождения украинских районов в состав РФ.

"Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут готовы ввести новые санкции против России в случае вхождения в ее состав районов Украины.

По его словам, Россия якобы закладывает основу для аннексии освобожденных территорий этой страны и планирует провести там "фиктивные референдумы".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

