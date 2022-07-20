Посольство РФ оценило заявление США о намерении России "аннексировать" территории Украины

Фото: depositphotos/tupungato

В посольстве РФ в Вашингтоне назвали ложными утверждения Белого дома по поводу намерений России "аннексировать" украинские территории.

"Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. На оказание помощи пострадавшим населенным пунктам поднялась вся страна", – говорится в сообщении в телеграм-канале дипведомства.

Дипломаты напомнили, что российское руководство неоднократно подчеркивало, что решение о своем будущем население освобожденных территорий Украины будет принимать самостоятельно. В посольстве также считают, что подобные инсинуации Вашингтона являются еще одним подтверждением того, что США стремятся "раскочегаривать" конфликт как можно дольше.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут готовы ввести новые санкции против России в случае вхождения в ее состав районов Украины. По его словам, Россия якобы закладывает основу для аннексии освобожденных территорий этой страны и планирует провести там "фиктивные референдумы".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

