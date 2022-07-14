Власти Запорожской области проведут референдум о вхождении в состав РФ в начале осени

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав России состоится в начале осени, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"В начале осени будет референдум", – цитирует его ТАСС.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
По ее словам, решение жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей будет встречено РФ уважительно.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.
Жители Херсонской области согласны войти в состав РФ – глава администрации региона
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