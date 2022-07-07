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Политика

12:48

При проведении референдумов в ДНР и ЛНР Совфед рассмотрит вопрос об их присоединении к РФ

властьполитика

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Если жители Донецка и Луганска, других территорий и областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках наших конституционных обязанностей, полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос. Если пройдут референдумы, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть, если будет такое обращение к России и в Совет Федерации", – цитирует ее ТАСС.

По словам Матвиенко, решение жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей будет встречен РФ уважительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.

Между тем вопрос о перспективах специальной военной операции России на Украине Песков переадресовал в министерство обороны.

Песков заявил, что референдум о вхождении Донбасса в РФ сейчас вряд ли возможен

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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