Статус украинского языка на подконтрольных РФ территориях определят их жители – Песков

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Дальнейший статус украинского языка на освобожденных территориях Украины определят их жители, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Так он ответил на вопрос, останется ли украинский государственным на подконтрольных РФ территориях. Песков напомнил, что в России установлен лишь один государственный язык, но освобожденные территории не входят в ее состав.

"Они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем, что все будет зависеть только от выбора людей", – сказал представитель Кремля.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что русский язык в регионе получит статус государственного наравне с украинским. Так, на русском языке будет вестись обучение в школах и вузах, однако по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы.

