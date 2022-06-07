Песков опроверг информацию, что РФ не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

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Информация о том, что Россия не намерена обсуждать статус Херсонской и Запорожской областей с украинской стороной, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты "Известия" о том, что в случае возобновления переговоров с Киевом российское руководство не планирует обсуждать статус данных регионов при подготовке двустороннего соглашения.

"Нет, это все не так. <...> Нет, это неправильная информация", – подчеркнул Песков.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины. По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей.

Он напомнил, что указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей подписал Владимир Путин.

Между тем Песков, комментируя возможность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, отметил, что их жители сами определят свое будущее. Он выразил уверенность, что жители республик Донбасса и юга Украины примут самое лучшее для себя решение.

