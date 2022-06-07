Песков опроверг информацию, что РФ не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
Информация о том, что Россия не намерена обсуждать статус Херсонской и Запорожской областей с украинской стороной, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Так представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты "Известия" о том, что в случае возобновления переговоров с Киевом российское руководство не планирует обсуждать статус данных регионов при подготовке двустороннего соглашения.
"Нет, это все не так. <...> Нет, это неправильная информация", – подчеркнул Песков.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины. По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей.
Он напомнил, что указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей подписал Владимир Путин.
Между тем Песков, комментируя возможность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, отметил, что их жители сами определят свое будущее. Он выразил уверенность, что жители республик Донбасса и юга Украины примут самое лучшее для себя решение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: