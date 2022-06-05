В Запорожской области предложили переименовать Украину

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Украину следует переименовать в Украинское государство Ивано-Франковска и Львова (УГИЛ) по аналогии с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время именно выходцы из западных регионов Украины – Ивано-Франковского и Львовского – занимают руководящие посты в остальных областях страны, выполняя роль сатрапов киевского режима.
"Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача – запугивать, унижать и терроризировать местное население", – подчеркнул Рогов.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины. По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей.
Он напомнил, что указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей подписал Владимир Путин.
15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.
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