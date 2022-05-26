Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий – депутат Госдумы

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Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей. Он напомнил, что указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей подписал Владимир Путин.

"Предоставление права упрощенного гражданства – это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим", – сказал Шеремет.

Парламентарий отметил, что интеграция с РФ открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По его мнению, для полноценной адаптации региону понадобятся считанные дни. Рогов добавил, что все больше жителей Запорожской области выступают за сближение с Россией.

В свою очередь, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль украинской власти и не свернет с курса интеграции в состав России, а также сообщил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. Он добавил, что руководство области подготовит соответствующую законодательную базу.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

