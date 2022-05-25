В Запорожской области заявили о введении в регионе бивалютной зоны

Фото: depositphotos/blinow61

В освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов также сообщил, что в регион зашел Международный расчетный банк, который начнет обслуживать физических лиц в ближайшее время.

Ранее бивалютная зона была официально введена в Херсонской области. Как уточнял глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, рубль будет ходить наряду с гривной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

