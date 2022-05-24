В Херсонской области заявили, что русский язык в регионе получит статус государственного

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В Херсонской области, освобожденной от украинских националистов, русский язык наравне с украинским получит статус государственного. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", – сказал он.
На русском языке будет вестись обучение в школах и вузах, однако по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы, отметил Стремоусов. Он добавил, что также будет предметно изучен вопрос о придании статуса государственного крымско-татарскому языку, поскольку в регионе проживает большая община крымских татар.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион не вернется под контроль украинской власти и не свернет с курса интеграции в состав России.
До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По его словам, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.
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