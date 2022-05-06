Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область

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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия пришла в регион навсегда. Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", – сказал слова Турчак, который вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил Херсон и встретился с его главой Владимиром Сальдо.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

В свою очередь, зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вопрос возврата региона под контроль Украины исключен. По его словам, референдума по данному вопросу также не планируется.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

