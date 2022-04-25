В МО РФ сообщили о сбитой ракете "Точка-У" над Чернобаевкой

Фото: министерство обороны РФ

Зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" была сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня в воздухе над Чернобаевкой Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что также были сбиты 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородоярское и Невское Харьковской области, Высокое и Чернобаевка Херсонской области.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области", – отметил Конашенков.

Ранее представитель Минобороны рассказал, что российские военнослужащие ударили по производственным объектам нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере Кременчуга. Объекты были необходимы для обеспечения военной техники группировки украинских войск.

