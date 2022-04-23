Российские системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника – МО РФ

20:38
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российские системы ПВО в течение суток поразили три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Изюм и Херсон уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар" ТБ-2 над населенным пунктом Лозовая Харьковской области", – отметил Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.
Кроме того, по словам представителя ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ были уничтожены 22 военных объекта ВСУ. Среди них – несколько командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также места сосредоточения солдат и украинской техники.
"Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей", – уточнил Конашенков.
Он также отметил, что в районах Ильичевка и Краматорск российские военные уничтожены три склада с оружием, военной техникой и боеприпасами. А в районе Новой Дмитровки был выведен из строя зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и три радиолокационные станции.
Ранее Минобороны показало, как в зоне боевых действий работают экипажи ударных вертолетов Ка-52. Уточняется, что летчики на задание вылетают парами. Они наносят удары ракетами по бронированной технике и замаскированным позициям противника.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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