Минобороны показало, как работают экипажи ударных вертолетов Ка-52

Минобороны показало, как в зоне боевых действий работают экипажи ударных вертолетов Ка-52. Как правило, летчики на задание вылетают парами.

Военные наносят удары ракетами по бронированной технике и замаскированным позициям противника. На этот раз, сообщили в Минобороны, экипажи уничтожили танк, боевую машину пехоты и укрепленный опорный пункт ВСУ.

Также российская армейская авиация сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы и поддерживает с воздуха подразделения, которые действуют на земле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.