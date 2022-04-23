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Москва 24

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Общество

08:12

В РПЦ рассказали, можно ли не соблюдавшим пост встречать Пасху

обществорелигияэксклюзив

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал Москве 24, что не соблюдавшие пост граждане также могут встречать Пасху.

В 2022 году главный христианский праздник – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, выпадает на 24 апреля.

По словам иеромонаха Макария, у тех людей, которые не соблюдали пост, могут быть на это свои причины. Поэтому запрещать им праздновать воскресение Христа просто не по-христиански.

"Говорить, что если они по какой-то причине не постились, то им тут дальше нечего делать, это совсем не христианство, это неизвестно что", – отметил он.

Пасха – это событие объективно существующее. И если людям есть дело до этого события, то каждый из них будет в той или иной степени, с той или иной энергией обращать внимание на него.
Макарий (Маркиш)
глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии, иеромонах

Священнослужитель добавил, что встреча Пасхи – это в первую очередь не яйца и куличи, а обращение к Христу.

"Есть куличи и яйца – это не встреча Пасхи. Это нечто вторичное. А первичное – это молитва, это обращение к Христу, это участие в богослужении, это устремленность к небу, к Богу, к воскресшему Спасителю", – объясняет он.

Ранее в РПЦ признали существование проблемы, когда люди заменяют посещение храма покупкой уже освященных куличей. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что считает это ложной альтернативой. По его мнению, те, кто так поступают, лишают себя радости в полной мере разделить пасхальное ликование, которое немыслимо вне церкви.

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