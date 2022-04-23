В РПЦ рассказали, можно ли не соблюдавшим пост встречать Пасху

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал Москве 24, что не соблюдавшие пост граждане также могут встречать Пасху.
В 2022 году главный христианский праздник – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, выпадает на 24 апреля.
По словам иеромонаха Макария, у тех людей, которые не соблюдали пост, могут быть на это свои причины. Поэтому запрещать им праздновать воскресение Христа просто не по-христиански.
"Говорить, что если они по какой-то причине не постились, то им тут дальше нечего делать, это совсем не христианство, это неизвестно что", – отметил он.
Священнослужитель добавил, что встреча Пасхи – это в первую очередь не яйца и куличи, а обращение к Христу.
"Есть куличи и яйца – это не встреча Пасхи. Это нечто вторичное. А первичное – это молитва, это обращение к Христу, это участие в богослужении, это устремленность к небу, к Богу, к воскресшему Спасителю", – объясняет он.
Ранее в РПЦ признали существование проблемы, когда люди заменяют посещение храма покупкой уже освященных куличей. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что считает это ложной альтернативой. По его мнению, те, кто так поступают, лишают себя радости в полной мере разделить пасхальное ликование, которое немыслимо вне церкви.
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