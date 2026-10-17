Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

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Одна из крупнейших криптобирж Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами компании. Об этом сообщили представители Bitget в официальных соцсетях.

Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления по электронной почте, через сообщения в приложении или push-уведомления. В них будут указаны дальнейшие действия, сроки и порядок вывода средств.

С 10:00 по московскому времени 18 октября для клиентов из этих стран станут недоступны новые сделки, ордера и подписки. Пользователям необходимо закрыть все позиции до 21 октября 2026 года и вывести активы, иначе оставшиеся позиции будут закрыты автоматически. С 21 октября вход в аккаунт будет ограничен.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне смогут проводить операции с криптовалютой напрямую друг с другом без посредников до 1 июля 2027 года. Возможность совершать такие сделки предусмотрена частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ.

Однако с 1 июля 2027 года установленный перечень разрешенных операций перестанет включать сделки с цифровой валютой непосредственно между физическими лицами, в том числе P2P-переводы.

