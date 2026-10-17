Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 14:12

Экономика

Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

Фото: 123RF.com/mehaniq

Одна из крупнейших криптобирж Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами компании. Об этом сообщили представители Bitget в официальных соцсетях.

Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления по электронной почте, через сообщения в приложении или push-уведомления. В них будут указаны дальнейшие действия, сроки и порядок вывода средств.

С 10:00 по московскому времени 18 октября для клиентов из этих стран станут недоступны новые сделки, ордера и подписки. Пользователям необходимо закрыть все позиции до 21 октября 2026 года и вывести активы, иначе оставшиеся позиции будут закрыты автоматически. С 21 октября вход в аккаунт будет ограничен.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне смогут проводить операции с криптовалютой напрямую друг с другом без посредников до 1 июля 2027 года. Возможность совершать такие сделки предусмотрена частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ.

Однако с 1 июля 2027 года установленный перечень разрешенных операций перестанет включать сделки с цифровой валютой непосредственно между физическими лицами, в том числе P2P-переводы.

Читайте также


экономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика