ЦБ уточнил срок проведения сделок с криптовалютой без посредников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россияне смогут проводить операции с криптовалютой напрямую друг с другом без посредников до 1 июля 2027 года. Об этом сообщил Центробанк России.

В ЦБ уточнили, что возможность совершать такие сделки предусмотрена частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ. Однако с 1 июля 2027 года установленный перечень разрешенных операций перестанет включать сделки с цифровой валютой непосредственно между физическими лицами, в том числе P2P-переводы.

Следовательно, после указанной даты проводить такие операции без участия организаций, обеспечивающих обращение цифровых валют, на основании действующих норм не получится.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошеннических схемах под видом инвестиций. Злоумышленники размещают в интернете объявления с обещаниями высокого дохода и предлагают вложиться в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако переведенные гражданами деньги вместо инвестиций поступают на счета преступников.