В РПЦ высказались о предложении запретить продажу освященных куличей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал Москве 24, что проблема, когда граждане покупают уже освященные куличи вместо посещения церкви, действительно существует.

Ранее в России предложили запретить продажу освященных куличей. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который считает, что такой подход подтолкнет россиян ходить в церкви.

По словам Кипшидзе, нередко у людей складывается впечатление, что покупка освященного кулича является альтернативой к посещению пасхального богослужения и вообще походу в храм.

"Я считаю, что это ложная альтернатива, что праздник Пасхи невозможно ограничить покупкой освященных или неосвященных куличей", – отметил он.





Вахтанг Кипшидзе зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Люди, которые покупают освященные куличи в магазине и не посещают при этом церковь, лишают себя радости в полной мере разделить пасхальное ликование, которое немыслимо вне церкви.

Ранее стало известно, что в Москве на Пасху будут работать более 500 храмов и монастырей. Об этом рассказал глава столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Вместе с тем он отметил, что во время служб будут соблюдаться все ограничения по COVID-19, рекомендованные Роспотребнадзором.

