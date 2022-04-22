В РПЦ высказались о предложении запретить продажу освященных куличей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал Москве 24, что проблема, когда граждане покупают уже освященные куличи вместо посещения церкви, действительно существует.
Ранее в России предложили запретить продажу освященных куличей. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который считает, что такой подход подтолкнет россиян ходить в церкви.
По словам Кипшидзе, нередко у людей складывается впечатление, что покупка освященного кулича является альтернативой к посещению пасхального богослужения и вообще походу в храм.
"Я считаю, что это ложная альтернатива, что праздник Пасхи невозможно ограничить покупкой освященных или неосвященных куличей", – отметил он.
Ранее стало известно, что в Москве на Пасху будут работать более 500 храмов и монастырей. Об этом рассказал глава столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Вместе с тем он отметил, что во время служб будут соблюдаться все ограничения по COVID-19, рекомендованные Роспотребнадзором.
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