В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич

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Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. Полезные советы приводит пресс-служба ведомства.

При покупке яиц в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими и иметь правильную форму и равномерный окрас. Стоит обратить внимание и на их чистоту. На яйцах не должно быть кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не стоит покупать и продукцию, на скорлупе которой видны повреждения.

"Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Рассказали в Роспотребнадзоре и о том, как правильно выбрать творог. Хороший продукт имеет белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах. Наличие сыворотки в нежирном продукте нормально. Однако ее не должно быть много. По консистенции хороший творог должен быть мягким, нежно-маслянистым и однородным.

При покупке пасхального кулича стоит обратить внимание на его верхушку. Она должна быть сухой. Если же она подмокла, то кулич может испортиться еще до окончания срока годности. Глазурь не должна быть липкой. Также не допускается белесый налет. Нижняя и боковая поверхности кулича должны быть однородными, без пустот, разрывов и неровностей. Не должно быть у продукта и подгоревших мест.

"При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов", – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, на что необходимо обратить внимание при покупке кулича на Пасху. В первую очередь эксперт посоветовала прочитать состав и узнать срок хранения продукта. Слишком долго храниться кулич не должен: это свидетельствует об использовании стабилизаторов. Предпочтение лучше отдать продукции с небольшим сроком хранения.