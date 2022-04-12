Дополнительные остановки введут для 50 поездов МЖД в Вербное воскресенье и на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительные остановки назначили для 50 поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Вербное воскресенье и на Пасху.

"В праздничные дни, 17 и 24 апреля, ЦППК совместно с МЖД назначили 57 дополнительных остановок пригородным поездам пяти направлений", – уточнили в пресс-службе компании.

По информации ЦППК, изменения внесены в график движения электропоездов Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Рижского направлений в связи с возрастающим пассажиропотоком на станциях вблизи храмов и мемориальных мест.

На Белорусском направлении дополнительные остановки будут делать на станциях Здравница и Отрадное, на Казанском – на Удельной, на Киевском – на станциях Алабино и Мещерская.

При следовании на Павелецком направлении поезда дополнительно остановятся на станциях Чертаново, Калинина и Булатниково. На Рижском направлении такая услуга будет предоставлена на станциях Троицкая и Миитовская.

В ЦППК напомнили, что ознакомиться с актуальным расписанием движения электропоездов можно на официальном сайте компании-перевозчика или в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее департамент транспорта Москвы объявил о продлении времени работы маршрутов до столичных кладбищ в связи с предстоящей Пасхой.

