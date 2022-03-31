В Москве продлят время работы маршрутов до кладбищ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент транспорта Москвы объявил о продлении времени работы маршрутов до столичных кладбищ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

К Домодедовскому кладбищу первый автобус Д будет отправляться в 08:03, по выходным – в 07:33. Автобус № с810 будет отправляться от станции метро "Домодедовская" с 07:30, по выходным – с 07:00.

"Последние автобусы по кладбищу и к станции метро "Домодедовская" отправляются ежедневно в 19:00", – уточняется в сообщении.

Также продлевается время работы маршрута через Хованское Западное кладбище. По выходным первые автобусы от станций "Саларьево" и "Теплый Стан" будут отправляться в 07:00. Последние автобусы от кладбища к станциям метро будут отправляться в 19:00.

В выходные дни первые автобусы от станции "Тушинская" до Митинского кладбища будут отправляться в 07:00. Последние поедут в обратном направлении в 19:00. В вечерние часы вместо коротких рейсов № 741к все автобусы будут работать по полным маршрутам.

Последние маршруты от Николо-Архангельского кладбища к станции Новокосино будут уезжать в 19:00.

В будние дни автобусы от станции метро "Планерная" до Перепечинского кладбища будут стартовать в 08:00. По выходным они будут выходить на маршруты с 07:00. Последние автобусы в обратном направлении поедут в 19:00 ежедневно.

По выходным первые автобусы от станции метро "Улица Академика Янгеля" к Щербинскому кладбищу будут отправляться в 07:00. В будни расписание не меняется. Последние автобусы от кладбища к станции метро "Аннино" будут уезжать в 19:00.

Изменения вступят в силу с 1 апреля.

7 марта у православных христиан начался Великий пост. Он продлится до 23 апреля и завершится Пасхой, днем Воскресения Христова 24 апреля.