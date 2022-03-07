Фото: Москва 24/Никита Симонов

Великий пост начался у православных христиан с понедельника, 7 марта. В этом году он продлится до 23 апреля.

Верующие в это время стараются ограничивать себя в пище, увеселениях и вредных привычках. Кроме того, христиане также уделяют пристальное внимание духовной жизни.

Общая длительность Великого поста составляет почти 50 дней. Он завершится Пасхой, днем Воскресения Христова – 24 апреля.

Великий пост является строгим. На его протяжении верующие могут есть рыбу только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. При этом в Лазареву субботу разрешается рыбная икра.

В первый день поста Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит традиционное богослужение. Он начнет читать канон Андрея Критского, который открывают в первые четыре дня Великого поста и в среду на пятой неделе.

Ранее в Госдуме приняли решение создать рабочую группу, в задачи которой будет входить совершенствование законодательства в сфере защиты христианских ценностей. В ее состав вошли представители всех фракций.