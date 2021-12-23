Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей

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Владимир Путин назвал системной проблемой Запада культуру отмены, из-за которой люди там отказываются от понятий "мама", "пол" и других. России нужно искать противоядие от проникновения нетрадиционных ценностей, заявил президент в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Эта карета пойдет неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл", – сказал глава государства.
Он привел в пример заключенного из США, который назвался женщиной, после чего его перевели в женскую тюрьму, а тот в итоге изнасиловал сокамерницу.
"Сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры", – отметил Путин, добавив, что бороться с "мракобесием" нужно поддержкой традиционных ценностей.
По его словам, у всех народов России есть моральная защита от нетрадиционных ценностей. Он добавил, что брать у других нужно только самое лучшее, чтобы оставаться на передовой экономики и технологий.
Ранее, общаясь с журналистами, президент РФ озвучил свой взгляд на причину демографического кризиса в России. Он напомнил, что проблема демографии наблюдается во всех индустриальных странах и связана она с изменениями приоритетов жизни.
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