Путин назвал причины демографического кризиса в России

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Два демографических провала произошли в годы Великой Отечественной войны и после распада СССР, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".
Он отметил, что количество рождений детей стало расти в 2004 году, что было связано с расширением горизонта планирования. Во время пандемии власти направили действия на семьи с детьми, чтобы выстроить цепочку поддержки материнства и детства, и планируют за 1,5 года закрыть ее разрывы.
Путин подчеркнул, что проблема демографии наблюдается во всех индустриальных странах. По его словам, это связано с изменениями приоритетов жизни, в том числе женщин детородного возраста. Так, в приоритет они ставят карьеру, а уже затем создание семьи.
"Нужно показывать все положительные стороны большой и дружной семьи, показывать, какое это счастье – иметь детей. Делать это талантливо, тонко, с помощью деятелей искусства и общественных организаций", – сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что населения в 146 миллионов человек для территории России недостаточно. Он отметил, что в условиях увеличения смертности обостряется одна из самых важных проблем в сфере демографии.
Путин рассказал о поддержке материнства в России
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