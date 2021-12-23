Путин заявил, что населения в 146 млн человек для территории России недостаточно

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Населения в 146 миллионов человек для территории России недостаточно. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что в условиях увеличения смертности обостряется одна из самых важных проблем в сфере демографии.

"Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны, – 146 миллиона для такой огромной территории – это совершенно недостаточно", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин сообщил, что продолжительность жизни в России сократилась до 70,1 года, что связано с пандемией коронавируса.

При этом он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточный. По словам российского лидера, в стране 59,4% жителей сделали прививки или переболели COVID-19.

