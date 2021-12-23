Путин рассказал, как пандемия повлияла на российскую экономику

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В условиях пандемии российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, сообщил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в выставочном центре "Манеж".

По его словам, спад составил 3%, поэтому восстановление прошло быстро. Президент рассказал, что рост ВВП по итогам года в России ожидается на уровне 4,5%, а инфляция ожидается на уровне 8%.

"Наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями в экономике, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, даже если взять "двадцатку", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия по итогам года обеспечит себя зерном и при этом сохранит экспортный потенциал. Уровень безработицы в стране, подчеркнул президент, стал ниже уровня до пандемии – 4,3–4,4%.

Он также рассказал, что положительное сальдо торгового баланса РФ по итогам 2021 практически удвоится и составит 184 миллиарда долларов.

При этом глава государства заявил, что не может не беспокоить снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии. Она сократилась с 71,5 до 70,1 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет на 2022–2024 годы, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года он будет составлять 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Таким образом, индексация составит 8,6%.

Также Путин поручил повысить прожиточный минимум на 1 тысячу рублей, до 12 654. В изначальной версии проекта федерального бюджета была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, по мнению президента, недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

