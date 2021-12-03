Минтруд заявил о снижении уровня бедности в РФ

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Уровень бедности в России в третьем квартале текущего года снизился до 11%, это произошло благодаря восстановлению рынка труда, выплатам на детей-школьников и для пенсионеров, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве подчеркнули, что данный период отличается снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в частности за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

Уточняется, что в этом году в третьем квартале уровень занятости вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса.

В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%, сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в августе поступили единовременные выплаты на детей-школьников по 10 тысяч рублей, а в сентябре деньги получили пенсионеры. Кроме того, были произведены выплаты пенсий по инвалидности, по потере кормильца, а также соцпенсий. С начала третьего квартала по поручению Владимира Путина были введены и дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми.

На уровень бедности также влияли введенные ранее меры поддержки ранее. Среди них – распространение соцконтракта на территории РФ, выплаты на детей от 0 до 3 лет, дифференцированные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Ранее стало известно, что уровень жизни россиян будут оценивать по-новому. В Минтруде собираются ввести понятие "граница бедности". Ее будут высчитывать, умножая прожиточный минимум на уровень инфляции.