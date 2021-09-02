Рынок труда в России в целом вернулся к допандемийным показателям – Минтруд РФ

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Рынок труда в России в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавируса, заявил в четверг, 2 сентября, глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.
Он подчеркнул, что такие выводы сделаны на основании последних данных Росстата.
"По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", – приводит слова Котякова ТАСС.
Ранее сообщалось, что мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 году. К таким выводам пришли аналитики The Boston Consulting Group.
При этом роста потребления товаров такой категории в России специалисты ожидают в текущем году, по их словам, исключение составят солнцезащитных очки, толстовки, пуховики и эстетическая медицина. В прошлом году, по словам экспертов, вопреки снижению спроса в высшем ценовом сегменте, категории люксовых товаров пострадали неравномерно.
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