Минтруд РФ зафиксировал наибольший уровень бедности в Туве и Ингушетии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Министерство труда и социальной защиты РФ зафиксировало наибольший уровень бедности в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, в то же время этот показатель по России составляет 12,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтруда, представленные замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на форуме "Сообщество".
Отмечается, что по итогам прошлого года в России числилось 17,8 миллиона граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1 процента. Наибольший уровень бедности был зафиксирован в Туве (34,1 процента), Ингушетии (30 процентов) и Кабардино-Балкарской Республике (24,2 процента).
Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявлял о том, что уровень безработицы в России показывает высокие темпы снижения и уже вплотную приблизился к допандемийным показателям. По его словам, такой прогресс стал возможен благодаря мерам, которые принимало правительство в течение прошлого года.
Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года.
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