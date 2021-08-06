В Минтруде заявили о высоких темпах снижения уровня безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уровень безработицы в России показывает высокие темпы снижения и уже вплотную приблизился к допандемийным показателям, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"У нас безработица на сегодняшний день в России достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня. По итогам июня уровень был порядка 4,8%, то есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года", – заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Котякова, такой прогресс стал возможен благодаря мерам, которые принимало правительство в течение прошлого года.

Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года.

Росстат также отмечает планомерное снижение уровня безработицы в стране. Этот показатель среди населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%. В апреле текущего года показатель составлял 5,2%. При этом общая численность безработных в мае составила 3,7 миллиона человек.