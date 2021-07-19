Путин оценил уровень безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация с безработицей в России показывает постепенное улучшение, ее уровень практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года – 4,7% сейчас уже 4,9%", – рассказал президент.

Путин пояснил, что эти цифры отражают лишь средние показатели, поэтому их не стоит воспринимать как безусловный показатель отсутствия проблем в данной сфере.

"Многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью", – добавил Путин.

Согласно данным Росстата, в России отмечается снижение уровня безработицы. Так, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%. В апреле текущего года показатель составлял 5,2%. При этом общая численность безработных в мае составила 3,7 миллиона человек.