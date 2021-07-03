Эксперт оценил влияние новой волны коронавируса на безработицу в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и ограничения, которые из-за этого вводятся, могут замедлить динамику снижения безработицы. Такое мнение выразил сотрудник научной лаборатории Количественные методы исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Павел Прохоров, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, ситуация на рынке труда по состоянию на май текущего года близка к той, которая наблюдалась в начале пандемии – численность нетрудоустроенных граждан снизилась до привычных 3,7 миллиона человек; разрыв с мартом прошлого года составляет уже 200 тысяч человек, а уровень безработицы не превышает 5%, что является нормой в стабильных экономических условиях.

Он отметил, что в летнее время роль в динамике безработицы сыграет фактор сезонных работ. При этом очередная волна распространения новых штаммов коронавируса скажется на интенсивности изменения безработицы.

Прохоров отметил, что зимой интенсивность снижения безработицы в стране колебалась от 4% в декабре до 1,7% в феврале.

"Вводимые ограничения и меры, предпринимаемые для сдерживания пандемии, способны повлиять на показатели безработицы в летний период", – пояснил Прохоров.

Эксперт выразил мнение, что с учетом наблюдений за показателями безработицы в предыдущих периодах можно ожидать продолжения тенденции медленного снижения численности и уровня безработицы в краткосрочном периоде. Однако данный прогноз, по его словам, будет отягощен новой волной коронавируса.

Согласно данным Росстата, в России отмечается снижение уровня безработицы. Так, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%. В апреле текущего года показатель составлял 5,2%. При этом общая численность безработных в мае составила 3,7 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты жителей России в апреле 2021 года увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56 614 рублей.