Путин рассказал о проблемах безработицы в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.
"Благодаря своевременным оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан", – сказал российский лидер.
Он отметил, что в России увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не случилось.
"И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно", – заявил он.
Глава государства отметил, что правительству нужно усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица еще высока.
"При этом подчеркну: нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", – сказал президент.
Путин добавил, что поручено в ближайшее время запустить программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в столице нет проблем на рынке труда, уровень безработицы минимален. Он добавил, что те горожане, которые числятся безработными, в итоге либо выбирают наиболее подходящую вакансию, либо и вовсе не выходят на работу по тем или иным причинам.
Ефимов допустил, что рост безработицы, имевший место во время пандемии, был связан с увеличением соответствующих федеральных и московских пособий, а также упрощением процедуры регистрации в качестве такого лица.
По итогам 2020 года в Москве зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших городов мира. Лучший показатель демонстрирует лишь Пекин – 1,4%. На третьей строчке расположился Дели с безработицей, чуть превышающей 3%.
С 2015 по 2019 год уровень безработицы в Москве снижался. Минимальный показатель составлял 2,2%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: