Путин рассказал о проблемах безработицы в РФ

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Российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Благодаря своевременным оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан", – сказал российский лидер.

Он отметил, что в России увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не случилось.

"И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно", – заявил он.

Глава государства отметил, что правительству нужно усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица еще высока.

"При этом подчеркну: нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", – сказал президент.

Путин добавил, что поручено в ближайшее время запустить программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в столице нет проблем на рынке труда, уровень безработицы минимален. Он добавил, что те горожане, которые числятся безработными, в итоге либо выбирают наиболее подходящую вакансию, либо и вовсе не выходят на работу по тем или иным причинам.

Ефимов допустил, что рост безработицы, имевший место во время пандемии, был связан с увеличением соответствующих федеральных и московских пособий, а также упрощением процедуры регистрации в качестве такого лица.

По итогам 2020 года в Москве зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших городов мира. Лучший показатель демонстрирует лишь Пекин – 1,4%. На третьей строчке расположился Дели с безработицей, чуть превышающей 3%.

С 2015 по 2019 год уровень безработицы в Москве снижался. Минимальный показатель составлял 2,2%.