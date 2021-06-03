Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве сейчас нет проблем на рынке труда, уровень безработицы минимален. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.

"Можно смело говорить, что безработицы у нас нет, она меньше одного процента – 0,71%, это в понимании любой экономики отсутствие безработицы", – пояснил функционер.

Он также добавил, что те горожане, которые числятся безработными, в итоге либо выбирают наиболее подходящую вакансию, либо и вовсе не выходят на работу по тем или иным причинам.

Ефимов допустил, что рост безработицы, имевший место во время пандемии, был связан с увеличением соответствующих федеральных и московских пособий, а также упрощением процедуры регистрации в качестве такого лица.

По данным пикового периода пандемии, только половина безработных горожан были теми, кто потерял работу из-за ограничений, введенных в марте прошлого года, заключил Ефимов.

Ранее Москва заняла второе место в рейтинге 19 мегаполисов мира по эффективности действий их властей с точки зрения борьбы с пандемией. Эксперты уточнили, что на ее высокую позицию повлияла развитая инфраструктура системы здравоохранения, низкий уровень безработицы в городе, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса.

