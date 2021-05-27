Москва заняла второе место в рейтинге городов по эффективности борьбы с пандемией

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Москва заняла второе место в рейтинге 19 мегаполисов мира по эффективности действий их властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"На высокую позицию Москвы в рейтинге повлияли, в частности, такие факторы, как наличие в столице развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса", – говорится в сообщении.

В пятерку лидеров также вошли Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин. В исследовании ВШЭ приводятся данные, согласно которым в период с 2020 по 2021 год Москва на 48% увеличила расходы на здравоохранение и на 15% – на социальную политику, что позволило сохранить высокие стандарты жизни горожан.

Как пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала пандемии столичные власти приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму около 90 миллиардов рублей, которые направили на помощь более чем 57 тысячам предприятий. Это, по его словам, позволило поддержать экономику города.

Ранее столичные предприниматели предложили Сергею Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для вакцинированных от коронавируса гостей. На это градоначальник ответил, что подобные меры – задача самих организаций, напомнив о тяжелом положении сферы услуг, торговли и общепита после потери туристов во время пандемии.

