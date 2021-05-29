В Госдуме поддержали предложение депутата Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко и председатель подкомитета по делам молодежи Наталья Кувшинова обсудили возможность введения специальных сертификата для выпускников вузов на трудоустройство.
"Проблема трудоустройства молодежи появилась не вчера. Работодатели всегда с неохотой брали молодых специалистов. Но нынешняя ситуация усугубилась последствиями пандемии, которая в целом очень негативно повлияла на рынок труда", – пояснил Романенко.
В связи с этим он предложил выдавать выпускникам вузов и ссузов с дипломом специальные сертификаты на 100 тысяч рублей. Такая мера поддержки может стать частью компенсации части расходов по уплате страховых взносов для потенциальных работодателей.
В 2020 году был принят Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации", который закрепляет понятие "молодой специалист".
"Уже тогда мы говорили о продолжении работы по совершенствованию нормативной базы в этой части. И инициатива о поддержке выпускников в их трудоустройстве – важный механизм получения первого рабочего места", – заявила Кувшинова.
При этом Романенко подчеркнул, что у выпускников уходит намного больше времени на адаптацию на рабочем месте, чем у более опытных специалистов.
"Мое предложение – помощь, в первую очередь, работодателю, который вынужден нести расходы на сотрудника, который еще не в полной мере выполняет все свои рабочие обязанности", – заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы.
Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.
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